日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限5123(1029) TOPIX先物 9月限 28390(2966) 日経225ミニ 7月限5387( 387) 9月限4352(4052) ◯大和証券 限月取