日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限4457(4431) 12月限 8( 8) TOPIX先物 9月限7412(7412) 日経225ミニ 7月限2927(2927) 8月限 414( 41