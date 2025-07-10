日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 18819( 16052) 12月限13(13) TOPIX先物 9月限 27275( 24586) 12月限 7( 7) 日経225ミニ 7月限 28852( 1055
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