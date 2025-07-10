日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 30(30) 三菱UFJeスマート23(23) BNPパリバ証券 11(11) 松井証券 7( 7)