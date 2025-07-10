日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 24(24) SBI証券 30(16) BNPパリバ証券 14(14) 楽天証券 5(