日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 72(72) SBI証券 56(44) BNPパリバ証券 23(23) 松井証券21(