気象台は、午後6時23分に、洪水警報を南木曽町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・南木曽町に発表 10日18:23時点中部では、土砂災害に警戒してください。中部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。長野県では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□洪水警報10日夜のはじめ頃に警戒■岡谷市□洪水警報10日夜のはじめ頃に警戒■諏訪市□大雨警報・土砂災害・