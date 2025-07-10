気象台は、午後6時23分に、洪水警報を坂戸市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を富士見市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・坂戸市に発表 10日18:23時点埼玉県では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日夜遅