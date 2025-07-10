埼玉県で猛烈な雨が降り続いています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして記録的短時間大雨情報を連続で発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信は現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、記録的短時間大雨情報が相次いで発表されています。埼玉県では午後5時50分までの1時間に、行田市付近でおよそ120ミリ、加須市付近、羽生市付近、越生町付近でおよそ110ミリ。午後6時までの1時間