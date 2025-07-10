自民党の鶴保庸介参議院予算委員長が「運のいいことに能登で地震があった」と発言したことについて、石川県の馳浩知事は10日の記者会見で改めて「論外」だとし、本人に強く抗議したと明らかにしました。石川県・馳浩知事「まず第1点。論外であります。使っていい表現ではないと私も断言したい」この問題は8日、自民党の鶴保庸介参議院議員が和歌山市で開かれた集会で、2拠点生活について訴える際「運のいいことに能登で地震があっ