気象台は、午後6時18分に、大雨警報（浸水害）を諏訪市、南木曽町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・諏訪市、南木曽町に発表 10日18:18時点中部では、土砂災害に警戒してください。中部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北部、中部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□洪水警報10日夜のはじめ頃に警戒■岡谷市□洪水警報10日夜のはじめ頃に警戒■