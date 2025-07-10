木曜日夜は関東甲信などで雷雨となり、非常に激しい雨が降る所があるでしょう。山沿いだけではなくて、市街地でも雷雨が起こりやすくなるため、警戒が必要です。特に、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京23区と多摩地方では、木曜日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急に高まるおそれがあります。【CGで見る】線状降水帯発生のおそれ30分ごとの関東地方の雨と雲の予想シミュレーション