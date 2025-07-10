世界を舞台に活躍する日本人アスリートが増える中で、パフォーマンスを支える「食事」への関心も高まっている。専属シェフは、栄養管理にとどまらず、選手のコンディションやメンタル面にも寄り添い、日々の食事を通じてベストな状態をサポートする存在だ。ドイツ・ブンデスリーガや日本代表として活躍する板倉滉（こう）選手の専属シェフを、3シーズンにわたり務めたのが池田晃太氏。二人の出会いのきっかけは、池田氏が地域リー