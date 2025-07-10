午後6時23分長野地方気象台は気象警報・注意報を発表しました。新たな発表は次の通りです。南木曽町 洪水警報です。午後6時23分現在、長野県に発表されている全ての気象警報は次の通りです。諏訪市 大雨・洪水警報茅野市 大雨・洪水警報南牧村 大雨・洪水警報長和町 大雨・洪水警報南木曽町 大雨・洪水警報長野市 洪水警報岡谷市 洪水警報川上村 洪水警報南相木村 大雨警報原村 大雨警報長野地方気象台中部では、土砂災害に警戒し