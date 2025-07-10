◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１０日・マツダスタジアム）侍ジャパンの井端弘和監督が、広島―阪神戦（マツダ）を視察し、広島から小園、阪神から佐藤輝、森下らの名前を挙げて１１月１５、１６日の強化試合・韓国戦（東京Ｄ）、来年３月の第６回ＷＢＣに向けた期待を語った。小園と森下は、監督就任後すべて代表メンバーに選出してきた。小園は三塁のほか、遊撃、二塁もこなす。「非常にありがたい。内野に限って言えば