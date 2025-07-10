気象台は、午後6時13分に、大雨警報（土砂災害）を秩父市、毛呂山町、神川町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を朝霞市、志木市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・秩父市、毛呂山町、神川町に発表 10日18:13時点埼玉県では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨