気象台は、午後6時6分に、大雨警報（土砂災害）を飯能市に発表しました。また洪水警報を川口市、鴻巣市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を川口市、蕨市、戸田市、吉見町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・飯能市に発表 10日18:06時点南部、北部では、10日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・土砂災害10日夜