気象台は、午後6時6分に、大雨警報（土砂災害）を宮崎市、都城市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・宮崎市、都城市に発表 10日18:06時点南部平野部、南部山沿いでは、11日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報【発表】・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間10日夜遅く■都城市□大雨警報【発表】・土砂災害11日夕