【モデルプレス＝2025/07/10】“日本一かわいい中学一年生”を決めるコンテスト「中一ミスコン2025」は10日、『投票サイト powered by モデルプレス』をオープンし、SNS審査をスタート。すべての候補者の写真とプロフィールを公開した。【写真】今年の“日本一かわいい高校生”候補者が一挙公開◆「中一ミスコン2025」全候補者を公開10日よりオープンした投票サイトでは、応募者の中から書類審査や面接審査を通過したセミファイナ