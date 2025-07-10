日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月10日の日経225ミニ期近（2025年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2927枚だった。 ◯2025年7月限（特別清算日：7月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 2927(2927) ソシエテジェネラル証券1725(1725) SBI証券 2177( 949) 楽