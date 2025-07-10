日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月10日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万5935枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 25935( 24690) ABNクリアリン証券 27275( 24586) モルガンMUFG証券 15410( 11708) バ&#125