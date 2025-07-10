日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月10日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4457枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4457(4431) ソシエテジェネラル証券1788(1784) SBI証券 723( 544) 楽