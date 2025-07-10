気象庁は、10日午後5時57分に「記録的短時間大雨情報」を埼玉県へ発表しました。午後5時50分までの1時間に、行田市付近で約１２０ミリ、加須市付近で約１１０ミリ、羽生市付近で約１１０ミリ、越生町付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼10日午後5時50分までの1時間雨量・行田市付近約120ミリ・加須市付近約110ミリ・羽生市付近約110