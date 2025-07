ジャズ・トランペッターの日野皓正さん(82)が体調不良のため、9月から12月までの公演に出演できなくなったことが10日、自身の公式サイトで発表されました。公式サイトでは、日野さんの体調不良のため、9月18日に開催予定の『JAZZ NOT ONLY JAZZ ?』の欠席と、10月4日に開催予定の『SHONAN JAZZ BY THE SEA in RIVIERA ZUSHI MARINA』の欠席、そして12月14日に開催予定の『日野皓正・山下洋輔・馬場智章・石若 駿 Jazz Horizons』