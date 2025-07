AI検索サービスを展開するPerplexityがAI搭載ウェブブラウザ「Comet」を2025年7月10日(木)にリリースしました。ユーザーはCometにテキストや音声で指示して「メールを送信する」「コードを書く」といった作業を実行可能。PerplexityはCometを「Browse at the speed of thought(思考の速度でブラウジング)」というキャッチフレーズでアピールしています。Perplexity Comethttps://comet.perplexity.ai/Browse at the speed of thoug