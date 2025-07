【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ INI尾崎匠海&藤牧京介が歌う「So You Can Shine」は、片想いの切なさを描いたラブソング INIの尾崎匠海と藤牧京介が歌うドラマ『私の夫と結婚して』日本版OST「So You Can Shine」の配信リリースが決定した。 人気ウェブ小説を原作に、日本版として脚色されたAmazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』のOST Part.5には、INIの尾崎匠海と藤牧京介が参加している。