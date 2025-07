横開きな新フォルダブルスマホ「Galaxy Z Flip7」が登場!日本では8月1日に発売Samsung Electronics(以下、Samsung)は9日(現地時間)、アメリカ・ニューヨーク ブルックリンおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready To Unfold」を開催し、新しいフォルダブルスマートフォン(スマホ)「Galaxy Z Fold7」および「Galaxy Z Flip7」、スマートウォッチ「Galaxy Watch8」およ