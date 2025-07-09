µð¿Í¤Î¼çºÅ»î¹ç¤È¤·¤ÆÊ¡Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¤¬°­Å·¸õ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¡££²²óÉ½¤ÎÃæÆü¤Î¹¶·âÁ°¤Ë±«¤ÇÌó£²£°Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤À¸å¡¢»î¹ç¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÆó»à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥ÈÅÓÃæ¤Çº£ÅÙ¤ÏÍë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÃÇ¡£±«µÓ¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤­ÍÈ¤²¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤ÎºÆ³«¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¥«¥á¥é¤¬»°ÎÝÂ¦¤ÎÃæÆü¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°