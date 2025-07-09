È©¤â¿´¤â¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤ËèÆü¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÈþÍÆµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSELINI¡Ê¥»¥êー¥Ë¡Ë¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤ÎLDM¿åÅ©²ÈÄíÍÑÈþ´é´ï¡ØLDM BOOST PRO¡Ù¡£·î¤Î¥ê¥º¥à¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥±¥¢¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯È©¤È¸þ¤­¹ç¤¦»þ´Ö¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡ ÆüËÜ½é¤ÎLDM¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤Ï¡© ²Á³Ê:49,800±ß(ÀÇ¹þ) ¡ØLDM BOOST PRO¡Ù¤Ï¡¢1～3MHz¤Î¼þÇÈ¿ô¤òÏ¢Â³ÊÑÄ´¤¹¤ë¡È¿åÅ©¤Î¤è¤¦¤Ê¡É¿¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë²ÄÊÑ¼°R