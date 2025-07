MONOEYESが、4thアルバム『Running Through the Fire』を9月3日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 (関連:Novelbright、マカロニえんぴつ、MONOEYES、スカパラ…全力で伝えた音楽への想い『ビバラ!オンライン2020』2日目を観て) 今作は、2024年9月リリースのEP『The Unforgettables E.P.』以来の新作で、フルアルバムとしては『Between the Black and Gray』以来、丸4年ぶり