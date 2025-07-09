¡Ö¤³¤ó¤Ê¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¤¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢°áÁõ»Ñ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë»äÉþ»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¹©Æ£¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤¬´ðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥ª¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¤òSNS¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¶á½ê¤«¤éÍè¤¿¿Í¤È²Î¤Ã¤¿¿Í¡£¾Ð¡×¤Èµã¤­¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î