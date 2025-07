2025年に結成10周年を迎えたMONOEYESが、9月3日(水)に4thアルバム『Running Through the Fire』をリリースすることを発表した。あわせて新アーティスト写真も公開されている。 本作は2024年9月リリースのEP『The Unforgettables E.P.』以来の新作で、フルアルバムとしては『Between the Black and Gray』以来、丸4年ぶりのリリースとなる。収録曲は『The Unforgettables E.P.』から「The Unforgettables」、「Ladybird」、「Adre