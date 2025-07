THE ALFEEが、約1年ぶりとなるニューシングル『HEART OF RAINBOW』を7月30日にリリース。また、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 (関連:【画像あり】THE ALFEE、約1年ぶりとなるニューシングル『HEART OF RAINBOW』全4形態のジャケット写真) 今作の表題曲は、愛と希望のメッセージを、THE ALFEEの真骨頂である三声コーラスと、シンフォニックなメロディ