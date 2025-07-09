¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯£±Éô¡Ë¤Ï9Æü¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2030Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö20ÈÖ¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß21ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢ÄëµþÂç³Ø²Ä»ù¹âÅù³Ø¹»¤«¤é2022Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤Ë²ÃÆþ¡£²ÃÆþ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤«¤é½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£6·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½Àï¤ÇÆüËÜ