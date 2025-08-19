東京ディズニーシーではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を9月17日（水）から11月2日（日）まで初開催！ロストリバーデルタでは、メキシコの「死者の日」をテーマにした華やかな祭典「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催。装飾やマリアッチ演奏のアトモスフィア・エンターテイメントのほか、リーフレットやスペシャルメニューも登場します。 東京ディズニーシー