1970Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤«¤éÁá55Ç¯¡Ä¡Ä¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ1970Ç¯¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Î»à¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î1Ëü6765¿Í¤òµ­Ï¿¤·¡Ö¸òÄÌÀïÁè¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçºåÉÜ³­ÄÍ»Ô¤Î¤È¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ³ØÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÊâÆ»¶¶¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÃè¤ËÉâ¤¤¤¿ÊâÆ»¶¶¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡© ¡ÚÆ°²è¡ÛÂçºåÉÜ³­ÄÍ»Ô¤Î¡ÈÃè¤ËÉâ¤¤¤¿ÊâÆ»¶¶¡É¤Ï55Ç¯¸å¤Îº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©