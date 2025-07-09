¡Ú¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè2ÃÆ¡Ê350mL´Ì/500mL´Ì¡Û 9·î17Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó ¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè2ÃÆ ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤ò9·î17Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£350mL´Ì¤È500mL´Ì¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£ ËÜ¾¦ÉÊ