¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µÉñµ¸¤Î½÷À­¤¬¹ñÏ¢¤Î½÷À­º¹ÊÌÅ±ÇÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¸µÉñµ¸¤Î½÷À­¤Ï¡ÖÉñµ¸¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ï¡Ø¸½Âå¤ÎÅÛÎì¡Ù¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤é£¶¿Í¤È¡ÖÉñµ¸¤ÈÀÜÂÔÊ¸²½¤ò¹Í¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Éñµ¸¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¸µÉñµ¸¤Î½÷À­¡Ê£²£¶¡Ë¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¸å¡¢Êì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤Î´«¤á¤ÇµþÅÔ¤Î²Ö³¹¤ÇÉñµ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª