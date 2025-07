デベロップはこのほど、岐阜県瑞浪市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 瑞浪」を7月30日に開業予定であることを発表した。「HOTEL R9 The Yard 瑞浪」外観同ホテルは、災害など有事の際に「レスキューホテル」としての役割を担う「HOTEL R9 The Yard」シリーズの111店舗目。中央自動車道「瑞浪IC」より車で約5分の県道386号沿いに位置する。美濃加茂市や恵那市などで運営中の近隣店舗とも連携を図りながら、平常時は宿泊施設と