Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ì¾èÃ«Ä«ÁÒ»á°äÀ×¡×¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Î¤Ï¤¸¤á¡£Ä´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©¤ÎÇîÊª´Û¤È¡¢ÄëµþÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£°ì¾èÃ«Ä«ÁÒ»á°äÀ×½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥¿¥¤¤Çºî¤é¤ì¤¿±ô¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡£¶âÂ°¤ò¸Ç¤á¤Æ±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤ÏÅ´Ë¤¤ÎÃÆ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÇºà¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÆüËÜ³¤Â¦¤Î»³¤¢¤¤¤Ç¸«