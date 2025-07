カメラのキタムラは7月3日より、プライベートな空間でゆったりとリラックスして撮影を楽しめる「セルフ写真館 by Studio Mario」の提供を、スタジオマリオ相模原・星が丘店で開始した。セルフ写真館 by Studio Marioセルフ写真館 by Studio Marioでは、外からは見えないプライベートな空間で写真館の本格的なスタジオを貸し切っての撮影ができる。人見知りや場所見知りをする子どもも利用しやすく、いつもの自然な表情で写真を撮る