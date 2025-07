アメリカ教師連盟(AFT)が全米教職員組合やMicrosoft、OpenAI、Anthropicと協力して、「AI教育ナショナルアカデミー」を設立したことを発表しました。AFT to Launch National Academy for AI Instruction with Microsoft, OpenAI, Anthropic and United Federation of Teachers | American Federation of Teachershttps://www.aft.org/press-release/aft-launch-national-academy-ai-instruction-microsoft-openai-anthropic-and-un