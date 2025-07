【State of Play】 7月11日6時より配信開始(日本時間) ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、7月11日6時より配信予定の「State of Play」にて「Ghost of Yōtei」(ゴースト・オブ・ヨウテイ)の特集を実施する。 「Ghost of Yōtei」は前作「Ghost of Tsushima」から約300年後を舞台に、主人公の武芸者 篤(あつ)が幼いころに殺された家族の仇敵を討つべく