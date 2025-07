ガザに焦点を当てたドキュメンタリー番組の放送を上層部に拒否されたことなどをきっかけに、BBCのジャーナリストたちが中心となってBBCのロビー・ギブ取締役に解任を求める書簡を作成し、公表しました。書簡には「イスラエルを批判するような報道ができなくなっている」などとする告発が含まれていました。BBC staff: we're forced to do pro-Israel PRhttps://www.owenjones.news/p/bbc-staff-were-forced-to-do-pro-israelBBC fa