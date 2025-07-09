³ÑÅÄ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹GP¤ÇÇ¨¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿(C)Getty ImagesF1Âè12Àï¥¤¥®¥ê¥¹GP¤Ï¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡¢2°Ì¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤ËÂ³¤­¡¢¥¶¥¦¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¤¬3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·è¾¡¥ì¡¼¥¹ÄÌ»»239²ó½ÐÁö¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¤¬É½¾´Âæ¤ËÅÐ¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÈÍð¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ­²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹¥¥ì¡¼¥¹ ³ÑÅÄ