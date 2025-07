天皇陛下が、アメリカ・ニューヨークで行われている国際会議「国連水と災害に関する特別会合」に現地時間の8日、ビデオメッセージを寄せられました。この会議は、各国の有識者が水災害の現状や防災対策について話し合うもので、陛下はおよそ12分間、英語でおことばを述べられました。「Water is readily available from the tap in New York, where this session