古代メソポタミアの都市バビロンの歴史は紀元前2300年頃にさかのぼり、一時は世界最大の都市となるなど栄華を極め、歴史上初めて人口が20万人を突破した都市ともいわれています。イラクとドイツの研究チームが、粘土板に楔形文字で刻まれた「バビロンの賛歌」を再発見したと報告しました。LITERARY TEXTS FROM THE SIPPAR LIBRARY V: A HYMN IN PRAISE OF BABYLON AND THE BABYLONIANS | IRAQ | Cambridge Corehttps://www.cambrid