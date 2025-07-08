¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¹â°æ¹¬Âç¤¬¡¢²ÃÆþ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£8Æü¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¹â°æ¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡£2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2004Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹â°æ¤Ï¸½ºß20ºÐ¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U¡Ý12¤«¤é½çÄ´¤Ë³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÆ§ÇË¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¡ÈÈô¤Óµé¡É¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£