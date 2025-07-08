¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Íè·î¤«¤éÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ò¾ÄÃ´Åö¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç7²ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¸ò¾Ä¤Ç¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡þ¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊü¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö8·î1Æü¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÆüËÜÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ò¹ð¤²¤ë¡È¥È¥é¥ó¥×Ë¤¡É¤Ç¤¹¡£½ñ¤­½Ð¤·¤Ï¡¢¡ÖÀÐÇËÌÐ¿Æ°¦