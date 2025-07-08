¡Ö¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á¡£É¬»à¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¾å»Ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë·ï¡×ÇÐÍ¥¡¦É÷´Ö½Ó²ð(42)¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ëBL(¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö)¥É¥é¥Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶»¥­¥å¥ó¤µ¤»¤¿?¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á?¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥¡¦¾±»Ê¹ÀÊ¿(25)¤ò·è»à¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸«¾å¤²¤ëÉ÷´Ö¤ò²£¤«¤éÇ¼¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î1¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¿¦¾ì¤Ç¤ÏÍê¤ì¤ë¤¬»äÀ¸